Musical in Stuttgart: Was zahlt eine Familie für Disneys „Eiskönigin“?

1 Schneemann Olaf ist der Publikumsliebling von Disneys „Eiskönigin“. Foto: Stage Entertainment/Ben Pakalski

Schon jetzt gehört Disneys „Eiskönigin“ zu den „beliebtesten Musicals in Süddeutschland“, sagt der Stage-Sprecher Stephan Jaekel. Der Run auf die Karten sei enorm. Was zahlt eine vierköpfige Familie für den Besuch in der eisigen Märchenwelt?











Als Weihnachtsgeschenk sind Musicalbesuche sehr beliebt. Die Produktion des Disney-Musicals „Die Eiskönigin“ ist, was die Kulissen, die Bühnentechnik und die Tricks angeht, äußert aufwendig. Das wirkt sich auf die Eintrittspreise aus. Auch wenn ein Besuch im märchenhaften „Eispalast“ deutlich teurer ist als etwa beim Weltweihnachtscircus, sind die Verkaufszahlen für die Familienshow auf den Fildern dennoch rekordverdächtig. Darüber freut sich Stephan Jaekel, der Unternehmenssprecher der Stage Entertainment, besonders: „Die ,Eiskönigin’ hat einen phänomenalen Start in Stuttgart hingelegt, und seit der Premiere ist die Nachfrage noch einmal deutlich gestiegen.“

„Alle Shows für 2024 sind nahezu ausverkauft“

Schon in Hamburg, wo die Disney-Show seit der Deutschland-Premiere drei Jahre lang gespielt wurde, seien die Besuchszahlen überdurchschnittlich gewesen. Dieser Erfolg wiederhole sich nun in Stuttgart, sagt Jaekel: „Alle Shows für 2024 sind nahezu ausverkauft.“ Die Stage freue sich sehr darüber, da „das gesamte Produktionsteam und die Cast enorm viel Engagement und Leidenschaft“ in den Aufbau dieses Stückes gelegt habe. Elsa, Anna, Olaf, Kristoff & Co sorgten ja auch „für ein ebenso beeindruckendes wie herzerwärmendes Erlebnis“, sagt der Sprecher.

Ann Sophie (links) und Abla Alaoui spielen in Stuttgart die Elsa und Anna. /Stage Entertainment

An manchen Tagen spezielle Familienangebote

Was zahlt eine vierköpfige Familie für den Besuch? Stage-Sprecher Stephan Jaekel empfiehlt einen Besuch unter der Woche, da könnte man Geld sparen: „Ein reguläres Ticket ohne Ermäßigung kostet in der Preiskategorie 3 an einem Dienstag 83,99 Euro, an einem Samstag dagegen 128,99 Euro.“ Die Stage Entertainment bietet an manchen Tagen spezielle Familienangebote an, bei denen Eltern die Kinderpreise zahlen, also etwa 15 Prozent sparen. Sitzerhöhungen sind an der Garderobe erhältlich. Die nächsten Familientage sind vom 8. bis zum 12. Januar 2025.

Generell gilt bei der „Eiskönigin“: Kinder bis 16 Jahre erhalten in jeder Aufführung eine 15-prozentige Preisermäßigung, Senioren von 65 Jahren an sparen fünf Prozent.

Rechnen wir den Besuch einer vierköpfigen Familie an einem kostengünstigen, regulären Dienstag (also ohne Familienrabatt, den es nur manchmal gibt) durch: Zwei Karten in der Preiskategorie 3 (Plätze sind im Parkett weiter hinten oder auf dem ersten Rang oben hinten und im zweiten Rang vorne) kosten für Erwachsene jeweils 88,99 Euro, macht zusammen 177,98 Euro. Für Kinder zahlt man jeweils 75, 79 Euro, macht zusammen 151,58 Euro. Für die gesamte Familie legt man also 335,56 Euro hin. Dazu rechnen muss man die Vorverkaufsgebühren, das Parken, falls nötig, macht zehn Euro. Getränke in der Pause fallen auch noch an.

Wer an einem Samstagabend die besten Plätze buchen will, zahlt für Erwachsene in der Premiumkategorie jeweils 189,99 Euro und für Kinder 161,55 Euro. Die vierköpfige Familie muss also in diesem Fall mit insgesamt 643,08 Euro rechnen.