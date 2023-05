16 Wer ist die schönste Vampirin im ganzen Land? Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Beim Tag der offenen Tür im Stage Palladium Theater im SI-Centrum in Stuttgart-Möhringen sind kleine und große Vampirfans auf ihre Kosten gekommen – und vor allem hinter die Kulissen des Unterhaltungsbetriebs.















Wenn die Vampire zum Tanz bitten, dann schmeißen sich auch die Besucher in Schale und greifen ordentlich in den Theaterschminkkasten, um sich in furchteinflößende Blutsauger zu verwandeln. Das zeigt der Tag der offenen Tür des Musicals „Tanz der Vampire“ am Donnerstag im Stage Palladium Theater in Möhringen. „Wir haben erst unsere Gesichter weiß angemalt, dann mit Rot Blut auf das Kinn gemalt und mit Schwarz noch etwas Akzente gesetzt, also konturiert, um gruseliger auszusehen“, berichten die Freundinnen Melissa und Toni. Lang gedauert habe das nicht. „Geschätzt wohl rund 30 Minuten, aber es macht ja auch Spaß sich zu verkleiden und zum Vampir zu werden“, sagen die beiden.