Musical in Plochingen

1 Nicht nur die Schlussszene des Fritz-Bauer-Musicals (unser Bild) hat in der Plochinger Stadthalle für echte Gänsehautatmosphäre im ganzen Saal gesorgt. Foto: Gymnasium/oh

In zwei beeindruckenden Vorstellungen führen Chor, Band und Solisten des Plochinger Gymnasiums das Musical „Fritz Bauer, der Ankläger“ auf. Die Schülerinnen und Schüler setzen dabei ein historisches Thema zeitgemäß um und zeigen, dass Geschichte richtig Spaß machen kann.















Bereits zur Pause gab es stehende Ovationen. Und wer sich draußen im Foyer tummelte, hörte immer wieder die Worte „herausragend“ und „sagenhaft“, „bewegend und „sensationell“. In der Tat war die Umsetzung des Musicals „Fritz Bauer, der Ankläger“, die der Chor, die Band und die Solisten des Plochinger Gymnasiums in zwei Vorstellungen auf die Bühne brachten, ebenso beeindruckend wie hochprofessionell: von der Dramaturgie und der Umsetzung her ebenso wie von der musikalischen und der gesanglichen Qualität.