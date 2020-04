1 Mit „Linie 1“ entführte die Musical-AG der Rudolf Steiner Schule die Zuschauer in die geteilte Hauptstadt der späten 1980er-Jahre. Foto: oh Quelle: Unbekannt

Am Anfang steht der Kulturschock: Aus der Provinz nach Berlin, eine glitzernde Welt voller Verlockungen und Abgründe. Ein Mädchen kommt frühmorgens am Bahnhof Zoo an, steht mitten im Gewimmel und ist doch ganz allein. Auf der Suche nach ihrer großen Liebe Johnny, den sie in Kreuzberg finden will. Mit „Linie 1“ entführte die Musical-AG der Rudolf Steiner Schule die Zuschauer in die geteilte Hauptstadt der späten 1980er-Jahre. Schnell wird klar: Nicht nur „das Mädchen“ ist auf der Suche. Auch all die Gestalten in der U-Bahn-Linie 1, die spießigen wie die skurrilen, suchen nach irgendetwas.

„Zurückbleiben“ heißt es in der U-Bahn. „Zurückbleiben - und Warten. Auf was denn schon?“, fragen sie. Die Immobilien-Lady, der übercoole Dealer, die bunthaarigen Schulschwänzerinnen, die pragmatische Ratgeberin, der Rentner, der das Leben liebt - das Mädchen begegnet allen Facetten des Großstadtlebens. Verschwörungstheoretiker, Drogensüchtige, Suizidgefährdete. Streitende und Flirtende. Auf- und zudringliche Männer, ein geheimnisvoller Junge in Hut und Mantel. Einheimische Ausländer, fremde Einheimische, Altnazis und neue Rechte. Der Abend ist ein wilder Ritt - für die 16 Darsteller, die während dieser fulminanten drei Stunden alles geben und in mehr als 60 Rollen schlüpfen. Für Regie, Kostüm und Technik. Und ebenso für die vierköpfige Band, die im blitzschnellen Wechsel die unterschiedlichsten Genres und musikalischen Stimmungen auf die Bühne zaubert.

Da gibt es starke Solo-Gesangsnummern ebenso wie glänzend aufeinander eingespielte und detailliert durchchoreographierte Ensemble-Auftritte. Es ist eine Aufführung aus einem Guss, für die das Publikum am Ende begeistert applaudiert - und die inhaltlich hoffentlich noch bei vielen nachwirkt.

Denn wie ist das mit der Sinnsuche wirklich? Wo findet man die große Liebe? Geht die eigene Trauer wirklich vorbei, und wann? Hat tatsächlich jeder Mensch das Recht auf sein eigenes Glück? Stimmt es, dass die Wahrheit meistens eine Täuschung ist? Einfache Antworten gibt es zwar nicht. Denn: „Kaputt gehen ist keine Kunst. Das Gegenteil ist eine.“ Und doch steht am Ende der Aufruf: „Hab wieder den Mut zu träumen von einem Leben, das glückt“.