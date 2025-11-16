Museum Steegmüller: Bildhauer für Film und Fernsehen – Muppets und Star-Wars-Figuren aus Ostfildern
Mit ruhiger Hand und Fingerspitzengefühl modelliert Jörg Steegmüller seine Figuren. Foto: Markus Brändli

In Freizeitparks, Filmen und Geisterbahnen sind Jörg Steegmüllers Skulpturen zu sehen. Der Bildhauer und Modelleur aus Ostfildern kreiert audio-animatronische Figuren.

Die fröhliche Biene Maja und ihr tapsiger Freund Willy heißen die Besucher des Museums von Jörg Steegmüller in Ruit willkommen. Neben seinem Atelier in der Senefelder Straße hat der Bildhauer und Modelleur für audio-animatronische Objekte Ausstellungsräume geschaffen. Da zeigt er seine vielseitige Kunst, die nicht nur im Europapark in Rust gefragt ist. Film- und Fernsehproduktionen stattet er ebenso aus wie Museen oder Vergnügungsparks. Für den US-Erfolgsfilm „Der Patriot“ von Starregisseur Roland Emmerich hat er kleine Häuser und Schiffe gebaut.

