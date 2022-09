8 Die rote Traktorparade auf dem Kelterplatz zog viele Interessierte an anlässlich der Eröffnung des ersten Stuttgarter Traktor-Museums in Hofen. Foto: Iris Frey

Stuttgarts erstes Traktormuseum ist am Wochenende in Hofen erfolgreich eröffnet worden. Zahlreiche Interessierte kamen zu Gerhard und Uwe Mühleisen.















Da standen sie nun Ilse, Artur und Heinrich, rot glänzend, in Reih und Glied, die Porsche Diesel-Traktoren von Gerhard und Uwe Mühleisen. Sie wurden auf dem Kelterplatz und in der Zehntscheuer von zahlreichen Besuchern aus nah und fern bestaunt. Das erste Traktor-Museum Stuttgarts begeistert die Fans der Landwirtschaftsmaschinen.

Die Museums-Macher freuten sich über das große Interesse. Auch befreundete Mitglieder des Porsche-Diesel-Clubs Europa waren angereist. Jahrelang haben die beiden Brüder die historischen Schlepper zusammengetragen, restauriert und in den Neuzustand gebracht. Nun sind sie in ihrem Museum am Kelterplatz zu sehen. Besondere Attraktion in der Zehntscheuer: die Leihgabe aus Ludwigsburg: ein brasilianischer Kaffeebenziner, ein orangefarbiger, vollumkleideter Traktor, der in Brasilien bei der Kaffeeernte eingesetzt wurde. Mit seiner windschnittigen zierlichen Form stach er neben den großen Schleppern hervor.

Termine zum Vormerken

Bezirksvorsteher Ralf Bohlmann bedankte sich bei der Eröffnung am Samstagnachmittag bei den Museums-Machern für ihr Engagement. Auch er freute sich über die besondere Schau, die durch die Sanierung des Kelterplatzes erst möglich wurde. Die rote Traktorparade war seit der Pandemie die erste große öffentliche Veranstaltung auf dem Platz.

Das nächste besondere Traktorereignis wird der Wintertraum mit Lichterfahrt am 3., 10. Und 17. Dezember jeweils ab 17 Uhr. Weitere Infos gibt es auf Instagram.