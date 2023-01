9 Die Musberger FFW betrieb viele Jahre lang eine Skihütte zur Wintersaison am Piz Mus. Foto: Stadtarchiv Leinfelden-Echterdingen

Die Freiwillige Feuerwehr Musberg wird am Sonntag am Piz Mus eine Hütte aufbauen, warme Getränke sowie Würste anbieten und so an alte Zeiten erinnern.















Der Januar fühlt sich derzeit wie ein richtiger Wintermonat an. Schneeflocken haben diese Woche die Filder in eine Winterlandschaft verwandelt. Genau deshalb hat sich die Freiwillige Feuerwehr Musberg am Mittwochabend dafür entschieden, an diesem Sonntag, 22. Januar, am Piz-Mus – dem legendären Ski-, und Schlittenhang eine Hütte aufzustellen und dort von 11 Uhr an selbst gemachten Glühwein, Kinderpunsch und Grillwürste anzubieten.

„Jetzt passt das Wetter“, schreibt Herbert Stäbler, Mitglied des Festausschusses der Freiwilligen Feuerwehr Musberg dazu unserer Zeitung. Bis 18 Uhr will die Wehr am Parkplatz Hauberg/Richtung Skilift mit ihrem Hau-Revival an die guten alte Zeit erinnern, als Musberg noch als Skiparadies galt. Sobald der erste Schnee fiel, hatten sich in den 1960er und 1970er Jahren am Piz Mus die Ski- und Schlittenfahrer der Region getummelt. Ein 1965 gebauter Lift hatte Wochenende für Wochenende Hunderte von Schneesport-Begeisterten an den Rand des Siebenmühlentals gezogen – bis in den 1990er Jahre immer weniger Schnee fiel und der Lift abgeschaltet wurde.

Weitere Veranstaltungen folgen

Die Musberger FFW hatte viele Jahre lang am Hauberg zur Skisaison eine Hütte aufgestellt, um die Schneesportler und Spaziergänger mit Roten Würsten und Heißgetränken zu versorgen. Die Feuerwehr wird mit ihrem Hau-Revival ihr Jubiläumsjahr einläuten. 100 Jahre wird sie in diesem Jahr alt. Mehrere kleinere Aktionen sind geplant. Im Juni wird eine Cocktailparty im Musberger Feuerwehrhaus steigen, für September ist eine Jubiläumshocketse geplant. Eine Festschrift soll es ebenfalls geben.