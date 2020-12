1 Ein Künstler am Werk: Die alte Rotationshalle im EZ-Gebäude wurde in eine Graffiti-Galerie verwandelt. Foto: /Christoph Maucher

Sieben Künstler haben eine Druckhalle im EZ-Verlagsgebäude als Leinwand genutzt. Nun ist die Galerie für jedermann zugänglich – als virtueller Rundgang. Viel Spaß bei der Multimedia-Reportage „Hall of Fame“.

Esslingen - Im Oktober haben sieben Sprayer die alte Rotationshalle des EZ-Verlages in eine Graffiti-Galerie verwandelt. Eine Woche lang sprühten sie „Tags“, „Murals“ und „Characters“ an die grauen Hallenwände und unterstrichen damit das morbide Flair der ehemaligen Druckerhalle.

Die Halle wird nur für interne Zwecke verwendet, ist also nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Trotzdem wollen wir die Graffiti-Kunst unseren Leserinnen und Lesern nicht vorenthalten. Deshalb haben wir die Multimedia-Reportage „Hall of Fame“ produziert.

Begeben Sie sich auf einen virtuellen Rundgang und scrollen Sie sich durch die Ausstellung. In Videos, Audio-Schnipseln, Fotos und Texten erfahren Sie die Geschichten der Künstler. Informieren Sie sich außerdem in unserem Graffiti-Crashkurs: Was ist ein Graffiti überhaupt? Wo kommt diese Kunstform her? Und wer hat den ersten „Tag“ in der Region Stuttgart gesprüht?

Um sich die Reportage anzuschauen, benötigen Sie lediglich:

– einen Laptop, PC oder ein mobiles Endgerät mit Internetzugang.

– und ganz wichtig: Ton! Also einen Lautsprecher oder Kopfhörer.

Klicken Sie auf die folgende Schaltfläche und scrollen Sie sich durch die Seiten. Videos und Tonspuren starten, sobald Sie auf den Play-Button rechts unten auf den Folien klicken.

Viel Spaß in der Graffiti-Ausstellung!