Mütterpflegerin in Stuttgart: „Nicht warten, bis die Mutter einen Burnout hat“
7
Andrea Jaissle (rechts) unterstützt Mütter im Alltag. Eine große Hilfe ist oft schon, wenn einem jemand mal das Baby abnimmt. Foto: Beate Grünewald

Andrea Jaissle unterstützt Mütter in Stuttgart und Umgebung im Wochenbett. Mütterhilfe benötigen viele Frauen dringend – aber nicht alle bekommen sie bewilligt.

Andrea Jaissle nimmt das zwei Monate alte Baby auf den Arm, trägt es zum Wickeltisch und wechselt seine Hose. Die Mütterpflegerin spricht liebevoll mit dem Kleinen, bewegt sich mit ihm ungezwungen durch die Wohnung am Stuttgarter Marienplatz, bis er auf ihrem Arm einschläft. Aus der Küche duftet es nach Gemüsesuppe, die die 37-Jährige vorbereitet hat. Chiara Zenoni, die Mutter des Babys, kommt derweil frisch geduscht aus dem Badezimmer: „Ich habe schon auf Andrea gewartet, damit ich mal wieder meine Haare waschen kann“, sagt sie zufrieden. Denn die dreifache Mutter schafft es oft nicht einmal, sich selbst dieses einfache Grundbedürfnis zu erfüllen, weil die Anliegen ihrer Familie meist dazwischen kommen. Ihr Mann arbeitet, sie hat keine familiäre Unterstützung in der Nähe – und ihren fünfjährigen Sohn sowie die vierjährige Tochter holt sie mittags aus dem Kindergarten ab. Eine chronische Darmerkrankung belastet sie zusätzlich.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.