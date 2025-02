Mütterpflegerin Andrea Jaissle aus Neckartailfingen: Mamas beste Freundin auf Zeit

1 Andrea Jaissle kocht auch mal was, um ihre Klientinnen zu entlasten. Foto: Caroline Holowiecki

Andrea Jaissle aus Neckartailfingen ist eine der ganz wenigen Mütterpflegerinnen in Deutschland. Sie unterstützt werdende und frischgebackene Mamas im Alltag. Was reizt sie an dem Beruf und was genau macht sie eigentlich?











Ballons und Girlanden erinnern an den zehnten Geburtstag des Sohnes, die kunterbunte Spielküche der bald dreijährigen Tochter steht in einer Ecke des Wohnzimmers, und am Kühlschrank hängen jede Menge Fotos und Erinnerungsstücke. Im Haus der Jaissles in Neckartailfingen steckt ganz viel Leben, und Mutter Andrea Jaissle, das merkt man gleich, ist eine echte Vollblutmama. Liebevoll erzählt sie vom Familienleben. Was sie dabei aber nicht verhehlt: Manchmal ist es viel mit zwei Kindern. Vor allem nach der Geburt der Kleinen sei sie froh um jede familiäre Unterstützung gewesen. Nicht jede Frau habe dieses Glück. „Man hat oft Oma und Opa nicht in der Nähe.“