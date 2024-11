In Münster und Bad Cannstatt: 2000 Menschen von Stromausfall in Stuttgart betroffen

2000 Menschen von Stromausfall in Stuttgart betroffen

In Münster und Bad Cannstatt

1 Stuttgart Netze zufolge kommt es in Stuttgart circa 50 Mal im Jahr zu sogenannten Versorgungsunterbrechungen. Foto: dpa/Michael Reichel

Bildschirme schwarz, Lichter aus: In Stuttgart fällt kurzzeitig der Strom aus. Das kommt aber öfter vor.











Link kopiert

Plötzlich ist es dunkel, der Fernseher geht aus und das Handy lädt nicht mehr: In Teilen Stuttgarts ist am Freitagvormittag kurzzeitig der Strom ausgefallen. Betroffen waren etwa 2000 Menschen in Teilen von Bad Cannstatt und Münster.

Der Grund für den Blackout laut Betreiber Stuttgart Netze: Ein bei Baggerarbeiten beschädigtes Mittelspannungskabel in der Neckartalstraße. Um 9.35 Uhr sei es im Versorgungsgebiet des Umspannwerks Münster zu der Störung gekommen.

22 Minuten war der Strom weg

Die Umschaltung und damit die Behebung des Stromausfalls dauerte 22 Minuten, wie ein Sprecher der Stuttgart Netze weiter mitteilte. Dem Stromnetzbetreiber zufolge kommt es in der Landeshauptstadt circa 50 Mal im Jahr zu sogenannten Versorgungsunterbrechungen. Sie betreffen demnach meist die Stromversorgung von drei bis fünf Straßen. Im Durchschnitt haben Stuttgarter Bürger demnach acht Minuten im Jahr keinen Strom.

5600 Kilometer langes Stromnetz

„Diese Kennzahlen verdeutlichen die hohe Zuverlässigkeit unseres Stromnetzes trotz der immer höheren Komplexität“, betont ein Stuttgart-Netze-Sprecher. Angesichts des 5600 Kilometer langen Stuttgarter Stromnetzes könne es jedoch in Ausnahmen zu „Materialdefekten“ kommen.