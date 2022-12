1 Die Polizei hat einem Liebesbetrüger in Bayern das Handwerk gelegt (Symbolbild). Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot

Eine 69-Jährige und 46-Jähriger lernen sich über ein Datingportal im Internet kennen. Er täuscht seine Verliebtheit vor, will in Wirklichkeit aber nur an das Geld der Frau. Sein Erfolg ist nur von kurzer Dauer.















Mithilfe eines Lockvogels hat die Polizei in Bayern einen 46-jährigen Liebesbetrüger in die Falle gelockt und schließlich festgenommen. Der Mann soll einer 69-Jährigen wegen ihres Gelds die große Liebe vorgegaukelt haben. Das teilten das Polizeipräsidium Oberfranken in Bayreuth und die Coburger Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Er habe sie um rund zehntausend Euro betrogen.

Den Angaben zufolge hatten sich beide im August über ein Datingportal im Internet kennengelernt. Während der Mann seine Verliebtheit vortäuschte, überzeugte er die Frau von einer vermeintlichen geldlichen Notsituation. Nach mehreren Überweisungen wurde die Frau misstrauisch und erstattete Anzeige.

Betrüger konnte festgenommen werden

Um den Mann zu fassen, vereinbarten die Ermittler mithilfe eines Lockvogels ein Treffen in einem Münchner Café. Dem Mann sei für das Treffen eine weitere Geldübergabe in Aussicht gestellt worden. Der Betrüger konnte dabei festgenommen werden.

Gegen den Mann wurde wegen Betrugsverdachts ein Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen hinsichtlich möglicher Hintermänner dauerten zunächst an.