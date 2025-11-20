München: Frauenleiche im Wald gefunden

1 Laut erster Einschätzung der Polizei ist eine Gewalttat nicht auszuschließen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Forstenrieder Park ist eine grüne Oase im Süden Münchens, bekannt für seine vielen Wildschweine. Dort macht ein Spaziergänger eine schreckliche Entdeckung.











Ein Spaziergänger hat in einem beliebten Münchner Waldgebiet eine Frauenleiche gefunden. Nach erster Einschätzung ist eine Gewalttat nicht auszuschließen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums München sagte. Der Spaziergänger entdeckte die Tote demnach am Nachmittag unweit eines Trampelpfads im Forstenrieder Park, einem für seine vielen Wildschweine bekannten grünen Areal im Süden Münchens.

Laut Polizei ließ die „Auffindesituation“ darauf schließen, dass die Frau gewaltsam um Leben gekommen sein könnte. Das für Tötungsdelikte zuständige Dezernat K11 übernahm die Ermittlungen, die Spurensicherung suchte die Umgebung ab. Zunächst war nicht geklärt, wer die Tote sein könnte, unbekannt war auch, wie lang die Leiche am Fundort lag.

Die Ermittler suchen noch Zeugen. Sie fragen: Wer hat nahe des Forstwegs „Buchendorfer Geräumt“ (Neuried) Wahrnehmungen gemacht oder Fahrzeuge gesehen, die im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Tat stehen könnten? Wer Hinweise geben kann, ist gebeten, sich mit dem Kommissariat 11 beim Polizeipräsidium München (Telefon: 089/2910-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.