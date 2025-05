München: Auto fährt in Haltestelle - mehrere Verletzte

Kampf gegen Drogenhandel Justizministerium: Größter Fentanyl-Fund der US-Geschichte

Drei Millionen Pillen Fentanyl haben Ermittler in den USA beschlagnahmt. Die US-Justizministerin spart nicht an Superlativen, was den Einsatz betrifft. Für die Festgenommenen hat sie auch eine Idee.