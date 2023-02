Mülltonnen brennen in Stuttgart-Hohenheim

Feuerwehr-Einsatz in Stuttgart-Hohenheim: Weil sieben Mülltonnen und die Fassade einer Maschinenhalle brennen, rücken am Samstag Einsatzkräfte in die Garbenstraße aus.















In Stuttgart-Hohenheim hat am Samstagnachmittag die Fassade einer Maschinenhalle gebrannt. Wie die Feuerwehr, die gegen 16 Uhr alarmiert worden war, berichtet, hatten zunächst sieben Großmülltonnen in der Garbenstraße Feuer gefangen, bevor die Flammen auf das Gebäude übergriffen.

Das Dach und ein benachbartes Lager für Gasflaschen waren nicht betroffen. Es gab keine Verletzten. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr waren gegen 18 Uhr beendet.