Für mehr Kostengerechtigkeit: AWB will Mülltonnen mit Mikrochip versehen

1 Mehr als 67 000 Tonnen Hausmüll ist im vergangenen Jahr im Kreis Esslingen eingesammelt worden. Foto: IMAGO/CHROMORANGE

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Kreises Esslingen verspricht sich von den elektronischen Helfern viele Vorteile. Warum die „Tonnen-Erkennung" nötig ist – und was dagegen spricht.











Die Gebührenmarke an der Mülltonne könnte bald Vergangenheit sein. Die Zukunft gehört dem Mikrochip. Davon ist Michael Potthast, der Geschäftsführer des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB), überzeugt. Er schlägt deshalb die Einführung eines solchen Behälter-Ident-Systems bei der Abfallsammlung im Kreis Esslingen vor. Damit könne die Arbeit der beauftragten Entsorgungsunternehmen besser kontrolliert werden – und auch die Kunden würden profitieren.