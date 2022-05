1 Insgesamt vier Mal ist die Feuerwehr in der Stadtmitte gefordert (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Paul Zinken

Gleich vier Mülleimer brennen mitten in der Nacht in der Stadtmitte. Die Polizei geht von Vorsatz aus und sucht Zeugen.















Link kopiert

Wegen mehrerer Mülleimerbrände mussten Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Samstag in Esslingen mehrfach ausrücken.

Kurz nach 2.30 Uhr brannte zunächst ein Mülleimer in der Ritterstraße, wenig später wurden Mülleimerbrände in der Küferstraße / Ecke Blarerplatz und kurz darauf auch in der Milchstraße gemeldet. Alle Brände wurden von der Feuerwehr gelöscht, bevor ein größerer Schaden entstand. Kurz vor 3 Uhr brannte dann eine Papiertonne in der Straße Untere Beutau. Hier griff der Brand auch auf einen danebenstehenden Baum über.

Aufgrund der Vielzahl und der kurzen zeitlichen Abfolge der Vorfälle wird davon ausgegangen, dass die Brände mutwillig gelegt wurden. Das Polizeirevier Esslingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0711-3990-330.