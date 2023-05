1 Auf der ins Auge gefassten Fläche müssten noch Bäume weichen. Foto: Frank Rodenhausen

Die Mülldeponie heutiger Prägung ist mit der früheren Einrichtung nicht mehr vergleichbar. Deshalb steht einer Verlängerung einer Betriebszeit eigentlich nichts im Wege, meint unser Autor.















Als der Landkreis in den 1990er Jahren händeringend nach einem Platz suchte, an dem der Müll seiner Bürger entsorgt werden könnte, stieß man in einem Waldstück zwischen Backnang-Steinbach und Oppenweiler nicht nur auf ein geeignetes Areal, sondern auch auf nicht unerheblichen Protest. Die Anwohner wehrten sich heftig gegen die Deponie, von der man – nicht ganz aus der Luft gegriffen – unliebsame Nebenwirkungen wie Gestank und Verkehr befürchtete.