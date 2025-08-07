Müllabfuhr Kreis Esslingen: Verzögerungen bei Papiertonne

1 Im westlichen Kreisgebiet verzögert sich die Abholung des Papiermülls. (Symbolfoto) Foto: dpa

Immer wieder gibt es im Kreis Esslingen Probleme mit der Müllentsorgung. Jetzt verzögert sich teilweise die Abholung der Papiertonne im westlichen Kreisgebiet.











Die Abholung der Papiertonne in Teilen des westlichen Kreisgebiets verzögert sich derzeit. Grund dafür sind Personalausfälle. Das teilt der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Esslingen auf seiner Homepage mit. Die Einwohnerinnen und Einwohner werden nun gebeten, die Papier-Behälter zur Leerung bis Samstag, 9. August, bereitzustellen. Sollten sie am Montag, 11. August, noch nicht geleert sein, bittet der Abfallwirtschaftsbetrieb um eine Reklamation per E-Mail an service-awb@LRA-ES.de oder über die digitalen Bürgerdienste. „Ziel ist es, die zuverlässige und pünktliche Leerung der Tonnen zu Beginn der nächsten Woche wieder herzustellen“, kündigt der Abfallwirtschaftsbetrieb auf seiner Seite an. Der westliche Teil des Landkreises Esslingen umfasst überwiegend die Filder-Hochebene.

Unfall führt zu Verzögerungen bei der Abfuhr von Bio- und Restmülltonnen

Bei der Müllentsorgung gab es zuletzt immer wieder Störungen. So kam es etwa im östlichen Teil des Kreises Esslingen in den vergangenen Wochen zu massiven Problemen bei der Abfuhr von Bio- und Restmülltonnen durch das beauftragte Entsorgungsunternehmen. Zuletzt blieben dort erneut die Tonnen stehen. Schuld für die Verzögerungen war wohl ein verunglücktes Fahrzeug im östlichen Kreisgebiet, wie der Abfallwirtschaftbetrieb auf seiner Homepage informiert. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. „Mitunter unvorhersehbare Ereignisse gehören jedoch zum Geschäft, und wenn auch nur ein Auto kurzfristig ausfällt, zieht das in der Regel gleich weitere Kreise,“ wird Michael Potthast, der Geschäftsführer des Abfallwirtschaftsbetriebs, in dem Bericht zitiert. „Wir stehen deswegen erneut im engen Austausch mit dem Dienstleister, damit die Lage nicht wieder eskaliert“, heißt es weiter.