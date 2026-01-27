Müllabfuhr im Kreis Esslingen: Wegen des Winterwetters – Müll wird erst später abgeholt

Wegen des Winterwetters – Müll wird erst später abgeholt

1 Schwierige Straßenverhältnisse: Die Müllabfuhr ist auch im Kreis Esslingen wegen des Wintereinbruch verlegt worden. Foto: dpa

Wegen des Wintereinbruchs am Sonntag konnten die Müllfahrzeuge am Montag, 26. Januar, im Kreis Esslingen nicht ausrücken. Jetzt steht ein Nachholtermin fest.











Link kopiert

Wegen des Wintereinbruchs und glatter, verschneiter Straßen konnte die Müllabfuhr im Kreis Esslingen am Montag, 26. Januar, nicht ausrücken. Die Straßenverhältnisse ließen keinen sicheren Einsatz der Fahrzeuge zu. Nun gibt es einen Ersatztermin.

Biomüll, Restmüll, Papier und Gelbe Säcke haben viele Hausbewohner am Montag vergeblich auf die Straße gestellt. Die ausgefallenen Touren werden nun am Samstag, 31. Januar, nachgeholt. Wegen teilweise chaotischer Verkehrsverhältnisse war dem Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) das Risiko für die Sammelfahrzeuge zu hoch. Vor allem in den Nebenstraße lag noch dichter Schnee, da dort nicht geräumt wurde.

Die Abfuhrpläne wurden angepasst. Nutzer der kostenlosen Abfall-App werden automatisch an den neuen Termin erinnert. Der Abfallwirtschaftsbetrieb bittet, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Falls sich weitere Änderungen im Abfuhrplan ergeben, werden diese auf der Homepage des AWB mitgeteilt: www.awb-es.de