1 Die Termine der Müllabfuhr im Kreis Esslingen gibt es künftig digital. Foto: Horst Rudel/l

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Kreises Esslingen will von 2025 an nur noch online über Abfuhrtermine informieren. Das sind die Gründe.















Wann kommt die Müllabfuhr? Restmüll, Bioabfall und Papier werden im Kreis Esslingen in verschiedenen Abfuhrrhythmen abgeholt. Einen Überblick über die Termine bietet der Müllkalender, den der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) zum Jahreswechsel an alle Haushalte verteilt – immerhin in einer Auflage von 310 000 Stück. Doch damit ist bald Schluss, kündigte AWB-Geschäftsführer Manfred Kopp jüngst im Umwelt- und Technikausschuss des Esslinger Kreistags an. „Wir halten es für sinnvoll, den Müllkalender 2025 nicht mehr in der gewohnten Form zu drucken.“