Müllabfuhr im Kreis Esslingen: Abfall wird vor Weihnachten früher abgeholt

1 Zu Weihnachten fällt üblicherweise viel Müll an in den Haushalten. Foto: Westwind - stock.adobe.com

Im Kreis Esslingen wird der Müll vor Weihnachten früher abgeholt. Warum die Termine verschoben werden und wann die Tonnen geleert werden.











An Feiertagen erfolgt keine Müllabfuhr – besonders zum Weihnachtsfest fällt in den Haushalten allerdings viel Abfall an, weil häufig gemeinsam mit Gästen gespeist wird und Geschenke ausgepackt werden. Deswegen verlegt der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Esslingen (AWB) die Abholtermine der Abfallbehälter vor. Die Müllabfuhr kommt also in der Vorweihnachtszeit früher statt später, wie der AWB mitteilt.

„Durch den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag verschieben sich die Abholtermine der Abfallbehälter“, erklärt der AWB. So komme die Müllabfuhr in der Woche vor den Feiertagen je einen Tag früher als regulär. Das sei ein Ausnahmefall, der nur an Weihnachten eintrete aufgrund der zwei aufeinanderfolgenden Feiertage. Zu anderen Feiertagen werden die Abfallbehälter am jeweils folgenden Werktag geleert.

Müllabfuhr vor Weihnachten: Abholung startet früher

Die Verschiebungen beginnen den weiteren Informationen zufolge in der Woche vor Weihnachten: Behälter, die eigentlich am Montag, 22. Dezember, zur Abholung vorgesehen wären, werden am Samstag, 20. Dezember, geleert. Dies betreffe auch alle weiteren Tage bis 25. Dezember.

Nach den Feiertagen sieht es dagegen anders aus: Die Abfuhrtermine des 26. und 27. Dezember verschieben sich nach hinten.

Digitale Helfer: Abfall-App informiert über Abfuhrtermine

Der AWB bittet die Kundinnen und Kunden, besonders darauf zu achten, wann genau die Abfuhr stattfindet. Die Abfuhrplänen des AWB mit den Sonderterminen sind online unter: www.awb-es.de zu finden. Auch die Abfall-App enthalte alle aktuellen Termine. Die App biete außerdem die Funktion, sich via Mitteilung auf dem Mobiltelefon oder per E-Mail erinnern zu lassen.