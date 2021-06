Ärger über Partyszene am Feuersee – was hilft den Anwohnern weiter?

1 Müll und Party am Feuersee in Stuttgart: Anwohner schlagen Alarm. Foto: Tilman Baur

Lärm bis weit in die Nacht hinein, vermüllte Plätze und Gewässer, – den Anwohnern am Feuersee werden die Partys am Wochenende zu bunt. Im Rathaus haben sie mit Polizisten, Sozialarbeitern und Amtsleitern diskutiert. Nun scheint Hilfe in greifbarer Nähe.

Stuttgart - Die einen hatten am Wochenende eine ausschweifende Party am Feuersee, die Anwohner erneut eine schlaflose Nacht, morgens eine Müllkippe vor Augen und den Geruch einer Bedürfnisanstalt in der Nase. Bei einem Austausch zwischen Anwohnern, Ordnungskräften und der Verwaltung am Mittwoch wurden Vorschläge erörtert.