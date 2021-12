1 Kommen in dieser Häufung bald nicht mehr vor: Gelbe Säcke werden knapp. Foto: dpa/Patrick Pleul

Kreis Esslingen. - So ein Müll: Neben vielen anderen Dingen, die derzeit schwer auf dem Markt zu finden sind, sind es jetzt die Gelben Säcke. Es gibt offensichtlich Lieferschwierigkeiten. Die Verteilung werde sich in den kommenden Wochen „verzögern“, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Auch bei den Rathäusern seien vielerorts keine Gelben Säcke mehr vorrätig. Der Zustand soll sich erst Ende Januar wieder verbessern.