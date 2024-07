Müll im Kreis Esslingen: Diese Bußgelder verlangen Städte für Zigarettenkippen

1 Giftstoffe in achtlos weggeworfenen Kippen schaden der Umwelt. Foto: Roberto Bulgrin

Die Verwarnungsgelder variieren im Kreis Esslingen zwischen 20 Euro und 55 Euro. Während in Esslingen pro Jahr bis zu 600 Verstöße zur Anzeige gebracht werden, sind es in Nürtingen und Kirchheim deutlich weniger.











Achtlos weggeworfene Zigarettenkippen belasten die Umwelt in großem Maß. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt, dass auch Kippenreste bis zu 7000 verschiedene Chemikalien enthalten, wovon viele giftig für die Umwelt und mindestens 50 krebserregend sind. So könnten etwa aus einem einzigen Stummel bei Regen knapp zwei Milligramm Nikotin in Böden und Gewässer gespült werden. Wegen des Nikotins sind Zigarettenkippen aber auch für Kleinkinder und Tiere eine große Gefahr. Nach Angaben der WHO ist Nikotin nach Medikamenten die häufigste Ursache einer Vergiftung im Kleinkindalter.