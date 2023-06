1 Die Polizei äußert sich zum Vorfall (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

Ein 13-jähriger Junge ist beim Helfen im Garten zwischen einer motorisierten Schubkarre und einer Wand eingeklemmt und schwer verletzt worden. Das Kind bediente das 300 Kilogramm schwere Gerät am Samstagabend beim Transport von Erde, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Wegen eines Bedienfehlers klemmte er sein Bein zwischen der Schubkarre und einer Hauswand ein.

Der Junge, der laut Polizei seine Freizeit gerne im Umgang mit technischen Gerätschaften verbringt, half an dem Tag einem 34-Jährigen bei Terrassen- und Gartenarbeiten in Mühlhausen-Ehingen (Landkreis Konstanz). Der Rettungsdienst brachte ihn nach dem Unfall mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik.