MSC Esslingen wird 100: Motor-Sport-Club auf heißen Rädern in eine gute Zukunft

Motor-Sport-Club auf heißen Rädern in eine gute Zukunft

1 Der MSC-Vorsitzende Herbert Schankula (links) und sein „Vize“ Thomas Thie führen den traditionsreichen Verein in die Zukunft. Foto: Markus Brändli

Der Motor-Sport-Club Esslingen blickt auf eine lange Tradition zurück. Auch 100 Jahre nach seiner Gründung will der Verein auf der Höhe der Zeit bleiben.











Ein ganzes Jahrhundert ist für einen Verein eine lange Zeit – vor allem dann, wenn er sich einem so dynamischen Thema wie dem Motorsport verschrieben hat. Vieles verändert sich da – nicht nur in technischer Hinsicht. Der Motor-Sport-Club Esslingen (MSC) hat es seit seiner Gründung im Jahre 1925 immer wieder geschafft, sich neu zu auszurichten und seinen Wurzeln dennoch treu zu bleiben. Im Jubiläumsjahr 2025, das nun mit einem großen Fest gefeiert wurde, zählt der Verein rund 130 Mitglieder. Und die haben sich für die Zukunft einiges vorgenommen. Schließlich macht der technische Fortschritt nie Halt, und der MSC will die Chance nutzen, durch neue Angebote neue Interessenten zu gewinnen.