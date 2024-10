MS Experimenta tourt durch die Region: Wissenschaftsschiff liegt in Oberesslingen vor Anker

1 Das Wissenschaftsschiff steuert nun Oberesslingen an. Foto: Experimenta GmbH/Timo Haberl

MS Experimenta liegt vom 23. bis 25. Oktober am Eisstadion in Oberesslingen vor Anker. An Bord wird kleinen und großen Besuchern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik aus spielerische Weise vermittelt.











Die schwimmende Wissenschaftswelt MS Experimenta wird vom 23. bis 27. Oktober auf dem Neckar beim Eisstadion in Oberesslingen anlegen. Das 105 Meter lange Motorschiff präsentiert auf über 500 Quadratmetern einen kleinen Auszug aus dem vielfältigen Angebot des Heilbronner Science Centers. Der umgebaute frühere Dieseltanker dient dem Museum seit 2018 als mobile Außenstelle und ist seit 2020 als Botschafter für die Wissenschaft deutschlandweit unterwegs. Allein dieses Jahr fährt das Schiff 19 Anlegestellen an. Oberesslingen ist die drittletzte Station auf der bis 10. November dauernden Tour durch vier Bundesländer.

Wissenschaft spielerisch erklärt

An Bord können die Besucherinnen und Besucher selbst aktiv werden und spannenden Fragen des Alltags auf den Grund gehen. Langweilig wird es dabei nie, rund 20 Mitmachstationen, Workshop- und Bastelangebote sowie Filme unter der aufblasbaren 360-Grad-Kuppel des Mini-Dome sorgen für Abwechslung. Unter dem Motto „Du bist Wissenschaft. Du schaffst Wissen“ wird Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik im wahren Sinne des Wortes greifbar vermittelt. Kleine und große Forscher erfahren zum Beispiel Verblüffendes über den Menschen, seine Entwicklung und seine besonderen Fähigkeiten. Sie können aber auch ihre eigenen Fertigkeiten ausprobieren und entdecken.

Das Angebot richtet sich nach Angaben der Organisatoren vor allem an Familien mit Kindern zwischen vier und zwölf Jahren, ist aber für jedes Alter geeignet. An Schultagen ist die Schau von 10 bis 12 Uhr für Schulklassen reserviert. Am Nachmittag von 13 bis 17 Uhr kann jedermann an Bord. Der Eintritt kostet zwei Euro pro Person. Da nur eine begrenzte Anzahl an Gästen das Schiff betreten kann, ist eine Anmeldung für ein zweistündiges Zeitfenster unbedingt erforderlich: www.ms-experimenta.science