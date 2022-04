„Moved by Schlemmer“ in der Staatsgalerie

10 Oskar Schlemmer, Das Triadische Ballett, 1922, Staatsgalerie Stuttgart Foto: © Staatsgalerie Stuttgart/Foto: Oliver Kröning

Hat Oskar Schlemmers berühmtes „Triadisches Ballett“ noch Wirkung? Das fragt die Staatsgalerie Stuttgart mit „Moved by Schlemmer – 100 Jahre Triadisches Ballett“.















Nurmehr als Schatten tauchen Kreis, Zylinder und Kugel – zentrale Elemente in Oskar Schlemmers am 30. September 1922 in Stuttgart uraufgeführtem Bühnenwerk „Das Triadische Ballett“ – auf raumhohen Stoffbahnen auf. Verblasst etwa die Erinnerung an das mit der Tänzerin Elsa Hötzel und dem Tänzer Albert Burger entwickelte Jahrhundertwerk des Bauhaus-Künstlers?