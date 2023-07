1 Foto: picture alliance / dpa/Felix Kästle

Seit 2021 werben Freizeitsportler für legale Mountainbike-Strecken durch den Filderstädter Wald. Lange Zeit wurde geprüft, nun aber ist das Projekt gescheitert.















Janick Neundorf mag nicht mehr. Die Luft ist raus. „Mein privates Engagement habe ich jetzt eingestellt. Mir als privater Bürger fehlen die Hebel“, sagt der 33-Jährige aus Bonlanden. Gut zwei Jahre lang hat er sich fürs Thema Mountainbike-Trails in Filderstadt starkgemacht, eine Petition gestartet, mit dem Jugendgemeinderat eng kooperiert und der Verwaltung einen ganzen Schwung an potenziellen Routen vorgeschlagen, die Freizeitsportler nehmen könnten. Nun aber, nach mehreren Prüfungsrunden, ist das Thema gescheitert. In Filderstadt wird es in absehbarer Zeit keine Strecke geben, auf der Mountainbiker legal querfeldein durch den Wald fahren können. Die Stadtverwaltung habe ihm mitgeteilt, dass sie ein angedachtes Gutachten zum Thema gar nicht erst in Auftrag geben werde – mangels Erfolgsaussichten. „Frustration ist sicherlich dabei. Ich finde es schade, man hätte als Stadt mit den Mountainbikern etwas schaffen können“, sagt Janick Neundorf.