Quer durch den Stettener Wald biken, das soll künftig auch ganz legal möglich sein.

Zwei Flow-Trails könnten bald von Echterdingen nach Stetten durch den Wald führen. Allerdings wurde genau dort nun ein seltenes Gewächs entdeckt.















Wenn nichts mehr dazwischen kommt, können Radsportbegeisterte künftig auf zwei Flow-Trails von Echterdingen nach Stetten über Stock und Stein und an Bäumen vorbei heizen. Zwei Kilometer lang führen die Strecken dann ganz legal durch den Wald. Die Ziele der Pfade liegen im Siebenmühlental an der Walzenmühle beziehungsweise in der Nähe der Schlechtenmühle. Die Stadt möchte mit diesen schmalen Wegen das Mountainbiken im Stettener Wald in geordnete Bahnen lenken, damit der Rest des Waldes wieder der Natur und seiner ursprünglichen Nutzung zur Verfügung steht.

DEr Bikesportverein will sich um die Pflege kümmern

Vor einem Jahr hatte der Gemeinderat beschlossen, dass die Stadtverwaltung hierfür in die Feinplanung gehen soll. Vieles wurde seitdem laut Anja Schubert, Leiterin des Immobilienamtes, besprochen und beschlossen. Der Bikesportverein, der auch den Dirtpark in Leinfelden betreibt, will sich um die Pflege der geplanten Strecken kümmern. Die illegalen Strecken, die es in dem Wald gibt, werden derweil gesperrt und gemeinsam mit den Mountainbikern zurückgebaut. Auch die Versicherungsfrage hat die Stadtverwaltung geklärt. „Die Trails werden analog eines Wanderweges ausgewiesen“, sagte die Amtsleiterin am Rande des jüngsten Technischen Ausschusses.

Weil die Strecken keine großen Schanzen haben, werde es dort allein die waldtypischen Gefahren geben. Will heißen: „Die Biker haften für sich selbst, wenn sie stürzen.“ Um zu messen, ob das Projekt erfolgreich war, also ob nicht mehr so viele Radler auf illegalen Strecken im Wald unterwegs sind, will die Verwaltung Zählgeräte aufstellen. Konkrete Spielregeln wie Nachtfahrverbote sollen auf Schildern nachzulesen sein. Ein Beschilderungskonzept werde mit dem Landkreis entwickelt.

Im Juli ist ein Gespräch mit Pilzexperten geplant

Das Projekt, über das schon viel diskutiert wurde und an dem Vertreter von Forst, Jagd, Naturschutz, Albverein, Stadt und eben Mountainbiker beteiligt waren, ist laut Schubert auf der Zielgeraden. „Allerdings ist auf einer der beiden geplanten Trassen nun ein super seltener Pilz entdeckt worden“, sagte Schubert. Was das nun genau für den Bau der beiden Trails bedeutet, wird im Juli feststehen. Dann steht ein Gespräch mit Pilzexperten an, bei dem sich die Stadtverwaltung über die weitere Vorgehensweise abstimmen will, wie Schubert unserer Zeitung auf Nachfrage schreibt.

Tropfender Schillerporling – so heißt das Gewächs, ist aus dem Forstamt des Landkreises Esslingen zu erfahren. Der Pilz ist ein Parasit und besiedelt alte Eichen. Er schädigt deren Wurzeln, innerhalb weniger Jahre kann dies zum Absterben des Baumes führen. „Dies führt zu einer erheblichen Standunsicherheit der betroffenen Bäume, was im Umfeld von öffentlichen Straßen schon zu erheblichen Sach- und Personenschäden geführt hat“, schreibt das Forstamt auf Nachfrage unserer Zeitung. Innerhalb des Waldes sei ein „plötzliches Umfallen von Alteichen“ eher unproblematisch. In der Nähe von Erholungseinrichtungen werden befallene Bäume aber aus Sicherheitsgründen gefällt.

Bezüglich der Biologie, des Vorkommens und des Gefährdungsstatus des Pilzes sei man mit der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) des Landes in Kontakt, teilt das Forstamt mit. Schließlich möchte es die Belange des Naturschutzes bei einer Entscheidung bezüglich der Mountainbike-Strecken durch den Stettener Wald vollständig und korrekt berücksichtigen können. Aus den bisherigen Daten der FVA sei „eine erhebliche Gefährdung des Pilzes im hiesigen Raum nicht herauszulesen“. Außerdem: Ein bestätigter Nachweis des Vorkommens dieses Pilzes auf einer der geplanten MTB-Strecken liege bisher weder dem Forstamt noch der Stadt Leinfelden-Echterdingen vor.