Mountainbike-Tag in Unterensingen: Fahrradfahren im Skiclub

Mountainbike-Tag in Unterensingen

1 Um die Hindernisse zu meistern, brauchen die Kinder gute Kontrolle über das Fahrrad. Foto: /Tim Kirstein

Beim „Mountainbike-Trialtag für Kids" in Unterensingen stellten Kinder ihr Können mit dem Fahrrad unter Beweis. Dass das Event vom Skiclub Unterensingen ausgerichtet wurde, ist kein Zufall.











Vor dem Parcours stehen die ersten Kinder mit ihren Fahrrädern und warten ungeduldig auf das Startsignal. Dann endlich eröffnen die Helfer die Station und die jungen Radfahrer treten in die Pedale. Es geht durch enge Kurven, über Rampen und an Slalomstangen vorbei. Während manche Kinder sich vorsichtig an die Hindernisse herantasten, sind andere bereits im Ziel.