1 Auch die Esslinger Nordschleife Esnos ist aus dem Antrieb heraus entstanden, den Mountainbikern eine legale Strecke im Schurwald zur Verfügung zu stellen. Foto: Esnos

Kann man mit ausgewiesenen Rundtouren die zunehmende Anzahl an Mountainbikern auf naturverträglichen Strecken durch den Kreis Esslingen lotsen? Dem zuständigen Kreistagsausschuss ist das jetzt wenigstens einen Versuch wert.















Kreis Esslingen - Corona hat sich wie ein Brennglas auf die Naherholungsgebiete gelegt.“ Was Kreisforstamtsleiterin Cordula Samuleit dem Ausschuss für Technik und Umwelt des Kreistags damit sagen wollte, war allen klar: Pandemie und Lockdown haben noch mehr Menschen in die Wälder, Wiesen und auf die Alb getrieben. Samuleit: „Wir wollen Naherholung ermöglichen. Aber wir wollen, dass sich die Menschen dabei auch wohlfühlen.“ Das Problem sei schlichtweg die Masse an Wanderern, Spaziergängern und Sportlern. Und die lasse sich nur durch Lenkung in den Griff bekommen.