Mordkommission ermittelt: Verdächtiger nach Schüssen in Köln festgenommen

1 Die Polizei hat den Tatort abgesperrt und sichert Spuren. Foto: Henning Kaiser/dpa

Nach einer Auseinandersetzung in Köln werden zwei Männer mit schweren Schussverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Gleichzeitig findet eine Show in einer nahen Veranstaltungshalle statt.











Köln - Nach den Schüssen auf zwei Männer bei einer Veranstaltungshalle in Köln hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Der 27-Jährige sei noch in der Nähe des Tatorts festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit. Nun ermittelt die Mordkommission.

Dem Mann wird vorgeworfen, am Freitagabend auf dem Parkplatz bei der Motorworld in Köln Schüsse abgefeuert zu haben. Zwei Männer im Alter von 46 und 53 Jahren wurden getroffen und schwer verletzt. Zuvor soll es zwischen mehreren Menschen eine Auseinandersetzung gegeben haben.

Show spielt in angrenzender Veranstaltungshalle

Zum Zeitpunkt der Schießerei fand laut der Webseite der Motorworld die Dinnershow "Weihnachtsengel" in der Halle statt. Laut Polizei kam es zu keinen Beeinträchtigungen der Veranstaltung. Die Halle sei durch die Beamten nicht gesperrt worden, sagte der Sprecher.

Was zu der Auseinandersetzung auf dem Parkplatz führte, war zunächst unklar. Ebenso gab es zunächst keine Erkenntnisse zum Motiv des Verdächtigen. Die Polizei sicherte unter anderem Spuren am Tatort und befragte Zeugen.