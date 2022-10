1 Auch US-amerikanische Muscle Cars wie der Ford Mustang sind mit von der Partie Foto: Julian Reichl/Motorworld

Die Motorworld in Böblingen beschließt ihre Saison mit einem PS-Fest und einer Motorrad-Gedenkfahrt.















Am kommenden Sonntag, 9. Oktober 2022, findet von 11 bis 17 Uhr wieder für alle Freunde der Mobilität der Saisonabschluss in der Motorworld Region Stuttgart statt, ein Treff für alle Liebhaber und Besitzer von Auto- und Motorradklassikern, modernen Bikes, Sportwagen et cetera. Eine Händlermeile lädt zum Stöbern und Entdecken ein. Der ADAC ist mit einem Überschlagssimulator vor Ort. Zudem können sich Besucher die Sonderausstellung „Formel Vau“ in der Werkstatthalle anschauen. Auf die Kinder warten ein Kettcar-Parcours, Pfadfinder-Stationen und eine Hüpfburg. Für das kulinarische Wohl sorgt die Gastronomie. Der Eintritt ist kostenfrei, de Parkgebühr beträgt fünf Euro.

Gedenkfahrt für verunglückte Motorradfahrer

Zudem startet an diesem Tag um 14 Uhr die 34. Gedenkfahrt für verunglückte Motorradfahrer von der Arbeitsgemeinschaft christlicher Motorradfahrer Schönbuch vor der Werkstatthalle der Motorworld Region Stuttgart. Zu dieser traditionellen Fahrt, die bereits seit 1989 stattfindet, werden über 300 Motorradfahrer aus den angrenzenden Landkreisen erwartet. Motorradfahren hat dieses Jahr 20 Menschenleben gefordert.

Die Fahrt führt durch Sindelfingen und Böblingen zur Paul-Gerhardt-Kirche in der Berliner-Straße, wo gegen 14.30 Uhr der Gedenkgottesdienst beginnt. Den Machern vom ACM-Schönbuch ist es ein wichtiges Anliegen, sich trotz rückläufiger Unfallzahlen über die Risiken des geliebten Hobbys auszutauschen, sich über gelingende und erlebnisorientierte Risikobalance gemeinsam Gedanken zu machen und auch Trauer gemeinsam auszuhalten.