31-Jähriger in Untersuchungshaft Verdächtiger nach Attacken auf zwei Männer in Unterensingen gefasst

Fahndungserfolg der Polizei: Der 31-Jährige, der unter Verdacht steht, am Freitagabend in Unterensingen (Kreis Esslingen) zwei Männer lebensgefährlich verletzt zu haben, ist am Montagabend in Stuttgart-Plieningen gefasst worden.