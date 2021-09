1 Michael Wimmer, Matthias Zimmermann und Uwe Roos (von links) sind gespannt auf die neuen Perspektiven. Foto: Ines Rudel

Nach langer Zitterpartie hat der Motorsportclub Köngen-Wendlingen Perspektiven. Die DHL baut wegen der Erweiterung des Postfrachtzentrums ein neues Trainingsgelände.

Köngen - Trialfahrer aller Generationen fahren auf dem Trainingsgelände an der alten B_313 ihre rasanten Runden. Zwischen modellierten Erdhügeln und Felsbrocken tauchen immer wieder Sportler mit ihren Motorrädern auf. Beim Motorsportclub (MSC) Köngen-Wendlingen herrscht auch in den Sommerferien Hochbetrieb. In drei Jahren, wenn die Post ihr Frachtzentrum erweitert, muss der Verein umziehen. Das neue Gelände liegt nur wenige Hundert Meter entfernt in Richtung Wernau in der Verlängerung des jetzigen Areals.