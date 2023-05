1 Max Hesse Foto: BMW Motorsport

Trotz des Ausscheidens beim 24-Stunden-Klassiker auf dem Nürburgring fährt der Wernauer Rennfahrer eine starke Saison.















Vom Nürburgring ging es direkt zu Testfahrten ins belgische Spa-Francorchamps. Die Ablenkung tat Max Hesse gut. Denn beim 24-Stunden-Klassiker auf der Nordschleife war er mit seinem BWM-Juniorteam in aussichtsreicher Position liegend ausgeschieden. So wie schon im Vorjahr. Am Donnerstag konnte der 21-Jährige sogar einen Tag lang daheim in Wernau auftanken, ehe es wieder raus in die weite Motorsportwelt ging. Frankreich, Spanien, Belgien mit dem nächsten Höhepunkt 24 Stunden von Spa Ende Juli.