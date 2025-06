Motorsport im Kreis Esslingen: Motocross Aichwald: Premieren, Profis, Partylaune

1 Packender Motorsport vor großer Kulisse: Das Aichwalder Motocross zieht die Fahrerinnen und Fahrer ebenso wie das Publikum in seinen Bann. Foto:

Jede Menge Top-Motorsportler und einige Neuerungen – die 63. Ausgabe des Motocross Aichwald bringt am Wochenende so viel Action auf die Strecke „In den Horben“ wie nie zuvor.











Sieben Klassen, einige Premieren und Spannung pur: Das Motocross in Aichwald geht von Freitag bis Sonntag in seine 63. Runde – und bietet Motorsportfreunden neben Rennaction auch wieder Partyabende sowie ausgelassene Stimmung. Erstmals geht es in allen Wertungsklassen um Punkte für die deutschen Meisterschaften. Die Vorbereitungen auf dem Gelände „In den Horben“ laufen auf Hochtouren und beim veranstaltenden Motorsportclub (MSC) „Eiserne Hand“ Aichwald herrscht Vorfreude. „Wir sind gut in der Zeit, haben alle festen Dinge aufgebaut und nun geht es noch um das Equipment“, sagt der Vereinsvorsitzende Manuel Dorn, der für das komplette Wochenende 20 000 Besucher erwartet.