Hesse darf bei der „Road to Le Mans“ feiern

1 Max Hesse in seinem BMW M4 GT3 Foto: Brecht Decancq/oh

Der Wernauer Motorsportler knüpft nach seinem Ausfall auf dem Nürburgring wieder an den starken Saisonstart an und ist in Frankreich erfolgreich.















Link kopiert

Nach einem starken Saisonstart mit einem Sieg auf der Nürburgring Nordschleife, Platz zwei bei der GT World Challenge in Monza zusammen mit seinen Teamkollegen Dan Harper und Neil Verhagen vom BMW-Juniorteam und Platz drei beim 24-Stunden-Rennen in Dubai, ging es für den Wernauer Motorsportler Max Hesse nach Frankreich. Genauer gesagt zur GT World Challenge auf die Rennstrecke Circuit Paul Ricard und zum „Road to Le Mans“-Langstreckenrennen.