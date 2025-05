Motorsport: Ex-Rennfahrer Jochen Mass ist tot

2 Jochen Mass: Rennfahrer mit Seemann-Herz. Foto: picture alliance / dpa

Der ehemalige Formel-1-Pilot Jochen Mass ist tot. Der aus Dorfen in Oberbayern stammende Rennfahrer starb am Sonntag in Cannes im Alter von 78 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls, den er im Februar erlitten hatte, wie die Familie der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.











