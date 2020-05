1 Der Motorradfahrer wird bei dem Auffahrunfall leicht verletzt. Foto: picture alliance/dpa/Patrick Seeger

Ein 36-jähriger Motorradfahrer übersieht laut Polizei einen anderen stehende Motorradfahrer. Der 35-Jährige verliert das Gleichgewicht und stürzt.

Owen - Am Sonntagmittag hat es laut Polizei einen Auffahrunfall in Owen am Ende des Tiefenbachtals gegeben, bei dem zwei Motorradfahrer beteiligt waren. Um 12 Uhr fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Motorrad auf der K1243 und wollte nach rechts in die L1210 in Richtung Beuren abbiegen. An der Einmündung musste er verkehrsbedingt halten. Der hinter ihm fahrende 36-jährige Motorradfahrer bemerkte das zu spät und prallte mit dem 35-Jährigen zusammen. Dieser verlor das Gleichgewicht und stürzte von seinem Motorrad. Er wurde leicht verletzt.