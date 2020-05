1 Bei einem Verkehrsunfall in Lenningen wurde eine Motorradfahrerin schwer verletzt. Foto: picture alliance/dpa/Carsten Rehder

Die 49-Jährige Fahrerin prallte laut Polizei mit ihrem Motorrad auf ein vor ihr fahrendes Auto. Sie musste mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht werden.

Lenningen - Am Sonntagnachmittag hat sich laut Polizei in der Gutenberger Steige ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 49-jähriger Motorradfahrerin verletzt wurde. Um 13.45 Uhr fuhr die 49-Jährige mit ihrem Motorrad die Steige hinauf. Vor ihr fuhr ein 52-jähriger Autofahrer, der kurz vor der Abzweigung nach Schopfloch an einer Einmündung rechts abbiegen wollte. Da an der Einmündung eine Gruppe von Motorradfahrer eine Pause machten, scherte der Autofahrer vor dem Einbiegen bis zur Mittellinie der Fahrbahn aus, um die Gruppe zu überholen. Die hinter ihm fahrende Motorradfahrerin erkannte die Situation nicht und wollte ebenfalls überholen. Bei dem Aufprall zwischen dem Auto und dem Motorrad stürzte die 49-Jährige, wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.