1 Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht nötig. Foto: dpa/Monika Skolimowska

In Filderstadt (Kreis Esslingen) zog sich ein 40-jähriger Motorradfahrer leichte Verletzungen zu. Er musste einem entgegenkommenden Auto ausweichen, das gerade mehrere geparkte Autos umfuhr, ohne den Motorradfahrer zu bemerken.















Link kopiert

Bei einem Ausweichmanöver hat sich laut Polizeiangaben ein Motorradfahrer am Mittwochnachmittag in der Wolfäckerstraße in Filderstadt leichte Verletzungen zugezogen. Ein 21-jähriger Autofahrer fuhr gegen 15.45 Uhr von der Emerlandstraße kommend auf der Wolfäckerstraße an mehreren am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen vorbei. Zu spät erkannte er dabei den 40-Jährigen, der gerade mit seinem Motorrad von einer Waschanlage auf die Straße eingebogen war und ihm entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Motorradfahrer ausweichen und kam in der Folge zu Fall. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Am Motorrad entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 500 Euro.