1 Der Motorradfahrer musste vor Ort notärztlich versorgt werden. Foto: dpa/Boris Roessler

Dienstagabend wurde ein 21-jähriger Fahrer eines Motorrads bei einem Unfall in Esslingen schwer verletzt. Er kollidierte mit einem abbiegendem Auto, das ihm wohl die Vorfahrt genommen hatte. Der Autofahrer erlitt einen Schock.















Weil ein Autofahrer den Vorrang des Gegenverkehrs missachtete, kam es laut Polizeiangaben zu einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Esslingen, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 21-Jähriger war kurz vor 22 Uhr mit seinem Auto auf der Kreisstraße von Oberesslingen herkommend in Richtung Deizisau unterwegs. An der Einmündung K1215 / Sirnauer Brücke bog er nach links zur Sirnauer Brücke ab, ohne auf ein entgegenkommendes Motorrad zu achten. Dessen 21 Jahre alter Fahrer hatte keinerlei Chancen mehr, um rechtzeitig reagieren zu können, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Dabei wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Unfallverursacher erlitt einen Schock, der in einer Klinik ambulant behandelt wurde. Beide Fahrzeuge, an denen laut Polizei ein geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11 000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz.