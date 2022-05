1 Der Motorradfahrer streifte das Taxi. Foto: dpa/Stefan Puchner

Als ein Taxifahrer Sonntagmittag auf der Zollbergstraße wenden wollte, konnte ein 26-jähriger Motorradfahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er streifte das Taxi, stürzte und blieb schwer verletzt liegen.















Schwere Verletzungen hat sich laut Polizeiangaben ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag in Esslingen zugezogen. Kurz nach 13.30 Uhr wendete ein 61-jähriger Taxifahrer auf der Zollbergstraße. Da das Wenden in einem Zug nicht gelang, hielt der Fahrer quer auf der Straße an, um zurückzusetzen. Ein 26-jähriger Motorradfahrer, der die Zollbergstraße von Esslingen herkommend befuhr, leitete eine Vollbremsung ein und kippte auf die rechte Seite. Hierbei streifte das Motorrad das Taxi.

Der Biker wurde schwer verletzt

Der 26-Jährige stürzte und blieb mit seiner Maschine am Fahrbahnrand liegen. Nach einer Erstversorgung am Unfallort wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Das Zweirad musste abgeschleppt werden. Der Blechschaden an den Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf mehrere tausend Euro. Aufgrund ausgelaufener Flüssigkeiten aus den Fahrzeugen war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt.