Motorradunfall in Böblingen: Biker kracht in Schaufenster eines Ferrari-Händlers – schwer verletzt

Biker kracht in Schaufenster eines Ferrari-Händlers – schwer verletzt

Motorradunfall in Böblingen

6 Der 22-Jährige war mit seiner Maschine in das Schaufenster des Ferrari-Händlers gekracht. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Ein 22-Jähriger kracht am Donnerstagabend mit seinem Motorrad in die Schaufensterscheibe eines Ferrari-Händlers in Böblingen – mit fatalen Folgen.











Link kopiert

Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer ist am Donnerstagabend mit seiner Maschine in das Schaufenster eines Ferrari-Händlers in Böblingen gekracht und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann mit seinem Motorrad der Marke KTM gegen 20.40 Uhr am Graf-Zeppelin-Platz unterwegs, als er wohl aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über die Maschine verlor. Daraufhin stürzte der 22-Jährige und rutschte mit dem Motorrad in die Scheibe einer Ausstellungsfläche des Ferrari-Händlers.

Bei dem Unfall wurde der Biker schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich laut Polizei auf insgesamt mindestens 20.000 Euro belaufen. Ob auch an den hochwertige Fahrzeugen auf der Ausstellungsfläche ein Sachschaden entstanden ist, können die Ermittler bislang noch nicht sagen.