1 Der Schwerstverletzte kam mit einem Hubschrauber in die Klinik (Symbolbild). Foto: SDMG/SDMG / Boehmler

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Dienstagmorgen in Auenwald-Mittelbrüden ein 17 Jahre alter Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden.















Am Dienstagmorgen hat sich in Auenwald-Mittelbrüden ein schwerer Unfall ereignet. Ein 61-jähriger VW-Fahrer wollte gegen 6.45 Uhr von der Unterbrüdener Straße nach links auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden, 17 Jahre alten Motorradfahrer. Der Motorradfahrer konnte eine Kollision mit dem Pkw nicht mehr verhindern und stürzte anschließend.

Der Jugendliche zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Am Pkw und am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 20 000 Euro. Die Straße wurde vorübergehend komplett gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.