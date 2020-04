6 Zur Unfallaufnahme waren mehrere Polizeibeamte vor Ort. Ein Motorradfahrer prallte gegen einen Laternenmast. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Zwei Schwerverletzte mussten nach einem Motorradunfall mit noch ungeklärter Ursache in eine Klinik gebracht werden.

Stuttgart-Luginsland - Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag ,den 11.04.2020 gegen 12.25 Uhr ereignet hat, sind der Fahrer eines Motorrades und seine Sozia schwer verletzt worden. Der 28-Jährige befuhr laut Polizeiangaben mit seiner Honda die Fellbacher Straße in Richtung Fellbach. Auf Höhe der Dietbachstraße kam er aus bislang unbekannter Ursache mit seiner Maschine rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Laternenmast. Er und seine 18-jährige Sozia kamen mit schweren Verletzungen mit einem Notarzt in eine Stuttgarter Klinik. Über die Höhe des Schadens war zunächst nichts bekannt gegeben worden.