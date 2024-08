Motorradunfall bei Bempflingen: 18-Jähriger fährt frontal gegen Auto – lebensgefährlich verletzt

1 Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz/Karsten Schmalz

Bei Bempflingen (Kreis Esslingen) wurde am Dienstagabend ein 18-Jähriger lebensbedrohlich verletzt. Der junge Mann war in einer Rechtskurve frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert.











Auf einer Kreisstraße zwischen Kleinbettlingen und Grafenberg ist am Dienstagabend ein 18-jähriger Motorradfahrer frontal mit einem Auto zusammengestoßen. Er wurde lebensgefährlich verletzt, die beiden Personen im Auto erlitten einen Schock und leichte Verletzungen, berichtet die Polizei.

Der 18-Jährige fuhr gegen 20 Uhr auf der Kreisstraße 1249 in Richtung Grafenberg. Vermutlich war er nicht weit genug rechts gefahren, berichtet die Polizei. Im Scheitel einer engen Rechtskurve stieß der Biker dann frontal mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammen. Die Straße hat an der Unfallstelle keine Mittelmarkierung.

18-Jähriger mit lebensgefährlichen Verletzungen in Klinik geflogen

Der Motorradfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen, ein Notarzt versorgte ihn vor Ort, bevor er mit einem Rettungshelikopter in ein Krankenhaus geflogen wurde. Der 25 Jahre alte Fahrer des VW erlitt ebenso wie seine 30-jährige Beifahrerin einen Schock, zudem wurden beide leicht verletzt. Eine Behandlung an der Unfallstelle lehnten beide ab und wollten nach der Unfallaufnahme selbstständig zum Arzt gehen. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf jeweils 6000, insgesamt also 12.000 Euro.

Biker auf getuntem Motorrad unterwegs

Die Kreisstraße musste rund vier Stunden gesperrt bleiben, erst gegen Mitternacht wurde die Sperrung aufgehoben. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass an dem Motorrad des Typs KTM 625 unzulässige technische Veränderungen durchgeführt worden waren. Daher war die Betriebserlaubnis erloschen, so die Polizei. Um die Unfallursache genauer zu untersuchen, war ein Sachverständiger an der Unfallstelle, der ein unfallanalytisches Gutachten anfertigen sollte.

Neben der Polizei waren auch Feuerwehr und Rettungsdienst mit zahlreichen Einsatzkräften ausgerückt.